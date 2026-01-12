Gmina Żagań wybudowała tak zwany magazyn energii. Obiekt powstał przy budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Tomaszowie. Koszt zadania to blisko 110 tysięcy złotych. Samorząd otrzymał na realizację prac dofinansowanie.

Magazyn będzie gromadził energię pochodzącą z paneli fotowoltaicznych. – Projekt jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną. To także kolejna inwestycja w ekologiczne źródła zasilania – mówi wójt gminy Leszek Ochrymczuk:

– Chcemy także zmniejszyć koszt utrzymania budynku szkoły. Taki magazyn pozwala również na większą niezależność energetyczną – zaznacza Leszek Ochrymczuk:

Dodajmy, że inwestycja pozwala na składowanie energii do 25 kilowatogodzin.