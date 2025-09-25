W Tomaszowie w gminie Żagań powstaje nowy cmentarz komunalny. Dotychczas w miejscowości nie było nekropolii. Zakończono już budowę kaplicy. Wewnątrz trwają ostatnie prace. Koszt zadania to blisko 900 tysięcy złotych.
O powstanie cmentarza zabiegali mieszkańcy.
– To równie ważna inwestycja, jak pozostałe, które realizujemy w gminie. Jest to pierwszy z planowanych etapów robót. Budynek kaplicy już stoi. Pozostało jeszcze wykończyć środek. Trwają również prace na zewnątrz. Wykonawca realizuje zadanie zgodnie z harmonogramem – mówi wójt Leszek Ochrymczuk:
Budowa cmentarza zakończy się do 15 listopada.
