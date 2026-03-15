Policjanci z Zielonej Góry zatrzymali kilku nietrzeźwych kierowców podczas wieczornych działań „Trzeźwy Wieczór”.

Najpoważniejsze zdarzenie miało miejsce na ulicy Zeusa, gdzie kierująca volkswagenem wjechała w ogrodzenie. Badanie alkomatem wykazało u niej niemal półtora promila alkoholu w organizmie.

W Babimoście zatrzymano z kolei 18-letniego kierowcę, który miał około półtora promila alkoholu i nie posiadał uprawnień do prowadzenia pojazdów.

Policjanci zatrzymali także dwóch innych nietrzeźwych kierujących – 44-latek miał ponad 1,2 promila alkoholu, a 47-latek prowadził mimo trzech aktywnych zakazów prowadzenia pojazdów. Dodatkowo poruszał się samochodem niedopuszczonym do ruchu.