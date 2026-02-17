Od marca siedemnastolatkowie będą mogli starać się o prawo jazdy. Zmiany w przepisach komentował dzisiaj na antenie Radia Zielona Góra Konrad Szmydowski, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Zielonej Górze. Prawo jazdy kategorii B dla osób, które ukończyły 17 lat, będzie można uzyskać od 3 marca 2026 roku.

– WORD przygotowuje się do zmiany – mówił Konrad Szmydowski:



Nowe przepisy pozwolą na rozpoczęcie kursu i egzaminu przed 18. urodzinami, ale do momentu ich osiągnięcia lub przez pierwsze 6 miesięcy, młody kierowca będzie musiał jeździć pod nadzorem doświadczonego opiekuna. Będzie też obowiązywać zerowa tolerancja na alkohol – dodawał Konrad Szmydowski:

Do odbycia kursu i zdania egzaminu przez siedemnastolatka wymagana będzie zgoda rodziców lub opiekunów prawnych. Konrad Szmydowski był gościem Rozmowy o 9.00.