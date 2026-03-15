Szprotawa zatrudni instruktora zajęć na boisku wielofunkcyjnym „Orlik”, które znajduje się na terenie miejskiego kompleksu sportowego. Gmina otrzymała na ten cel kilkanaście tysięcy złotych dotacji z rządowego programu „Klub”. – O środki mogą wystąpić także kluby działające na terenie gminy – mówi burmistrz Mirosław Gąsik.

„Klub” to jeden z najważniejszych programów wsparcia dla małych i średnich klubów sportowych w Polsce. Jego głównym celem jest wsparcie systematycznego szkolenia dzieci i młodzieży.