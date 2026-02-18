Jest już gotowy tunel do nauki odbijania piłek baseballowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 18 w Zielonej Górze.

Tunel ma 21 metrów długości, 6 metrów szerokości i 3,5 metra wysokości, jest oświetlony lampami LED i pokryty sztuczną trawą sportową.

– Obiekt przeznaczony jest dla dzieci, młodzieży i dorosłych, a jego konstrukcja z siatką zapewnia bezpieczeństwo trenujących oraz osób przebywających w pobliżu – podkreśla Andrzej Brychcy, dyrektor SP18:

– Cieszymy się, że to pomysł Zielonogórzan i będzie można z niego skorzystać już wiosną – zaznacza Monika Krajewska, dyrektor Departamentu Inwestycji w magistracie:

Budowa tunelu była możliwa dzięki projektowi zgłoszonemu w budżecie obywatelskim. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 167 tysięcy złotych.