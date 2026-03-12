Prawie sto tysięcy emerytów otrzymało wyższe świadczenia po przeliczeniu tak zwanych emerytur czerwcowych. Zakład Ubezpieczeń Społecznych kończy ponowne przeliczanie emerytur dla osób, które przechodziły na emeryturę w czerwcu w latach 2009-2019.

Te świadczenia były niższe bo podlegały tylko rocznej waloryzacji. Natomiast w innych miesiącach stosowano korzystniejsze waloryzacje kwartalne lub miesięczne. Rzecznik ZUS w województwie mazowieckim Wojciech Ściwiarski powiedział, że przy ponownym przeliczaniu emerytur zastosowano najkorzystniejsze zasady:

Ściwiarski dodał, że wyższe świadczenia otrzymało trzy czwarte osób, którym już wpłacono ponownie przeliczone emerytury:

Na ponowne przeliczenie tak zwanych emerytur czerwcowych ZUS ma czas do końca marca. Przeliczył już 98 procent takich świadczeń.