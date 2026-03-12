Gorzowianki po raz trzeci spotkają się na Maratonie Fitness z okazji Dnia Kobiet, na który zaprasza fundacja Zdrowo i Na Sportowo. W programie trzy godziny aktywności fizycznej, w tym: zumba, trening całego ciała i rozciąganie. Dla wszystkich otwarte zostanie miasteczko zdrowia.

Tegoroczny Maraton Fitness odbędzie się w nowej sali widowiskowej MCK przy ul. Hawelańskiej. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny, ale obowiązywały zapisy. Mówi Karolina Lasota z Fundacji Zdrowo i Na Sportowo, organizator wydarzenia:

Niewykluczone, że w przyszłym roku wydarzenie się rozrośnie:

Początek III Maratonu Fitness z okazji Dnia Kobiet w sobotę o godz. 9:30.

