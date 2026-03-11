O idei transplantacji narządów, przeszczepach rodzinnych, oświadczeniu woli i życiu po przeszczepie mówić będzie Prezeska Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Nastka prof.Bogumiła Burda i podopieczni stowarzyszenia.
W Krośnie Odrzańskim uroczyście otwarto dziś Centrum Usług Społecznych, które zastąpi dotychczasowy Ośrodek Pomocy Społecznej i dodatkowo poszerzy oferowane dla...
Ponad połowa obywateli źle ocenia funkcjonowanie mechanizmu zwrotu opakowań, a prawie połowa w ogóle w nim nie uczestniczy – wynika...
16 nowych terapii, w tym 14 onkologicznych i dwie nieonkologiczne znajdą się na liście refundacyjnej od 1 kwietnia - poinformowała...
2 tys. zł mandatu i 15 punktów karnych dostał 66-letni kierowca ciężarówki, który uszkodził rogatki na przejeździe kolejowym na DK29...
135 laptopów, 35 laptopów przeglądarkowych i 72 tablety trafi do żagańskich szkół podstawowych. Dofinansowanie na ten cel pochodzi z pieniędzy...
Orlen obniżył w środę (11 marca) ceny hurtowe paliw, w tym benzyny bezołowiowej Eurosuper 95 o 94 zł za...
