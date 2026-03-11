Prezydent USA Donald Trump poinformował we wtorek (10 marca), że amerykańskie wojsko zniszczyło 10 irańskich nieaktywnych statków minowych. Wcześniej ostrzegł, że blokada cieśniny Ormuz będzie mieć poważne konsekwencje. W nocy z wtorku na środę Teheran przeprowadził trzy ataki rakietowe na Izrael.

Jeśli Iran podłożył jakieś miny w cieśninie Ormuz – a nie mamy informacji, by tak było – chcemy, by zostały usunięte NATYCHMIAST!

– napisał Trump na swojej platformie społecznościowej Truth Social.

Amerykański przywódca poinformował, że wojsko wykorzystują „tę samą technologię i możliwości rakietowe, które wykorzystują przeciwko przemytnikom narkotyków, aby trwale wyeliminować każdą łódź lub statek próbujący zaminować cieśninę Ormuz”. Zapowiedział, że USA rozprawią się z nimi „szybko i brutalnie”.

STRZEŻCIE SIĘ!

– oznajmił.

Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt oświadczyła we wtorek, że amerykańska marynarka wojenna jeszcze nie eskortowała tankowców przez cieśninę Ormuz. Taką informację przekazał wcześniej tego dnia minister energii Chris Wright, lecz następnie usunął wpis na ten temat.

Wcześniej we wtorek stacja CNN podała, że Irańczycy zaczęli zaminowywać cieśninę. Według źródeł proces nie jest jeszcze zaawansowany; w ostatnich dniach podłożono kilkadziesiąt min. Jednak Iran wciąż ma na stanie od 80 proc. do 90 proc. małych łodzi i jednostek minujących – poinformowało jedno ze źródeł. Oznacza to, że irańskie siły mogą umieścić na szlaku setki ładunków.

Dalsza część tekstu pod grafiką

Nie ma oficjalnych informacji na temat tego, jak duże są zapasy min morskich Iranu. Na przestrzeni lat szacowało się, że mogą wynosić od 2 tys. do 6 tys. sztuk. To miny produkcji irańskiej, chińskiej i rosyjskiej.

W nocy z wtorku na środę Iran przeprowadził co najmniej trzy ataki rakietowe na północną i środkową część Izraela. Alarm przeciwrakietowy został uruchomiony m.in. w Jerozolimie i Tel Awiwie. Według doniesień portalu Times of Israel nikt nie ucierpiał.

Irańskie agencje informacyjne Fars i Mehr podały w środę o świecie, że Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej poinformował o wystrzeleniu co najmniej dwóch pocisków w kierunku amerykańskiej bazy w Kuwejcie. Agencja AFP zaznaczyła, że do tej pory kuwejcki rząd nie potwierdził tych doniesień.

Dalsza część tekstu pod grafiką

Ministerstwo obrony Arabii Saudyjskiej poinformowało na kanale X o przechwyceniu siedmiu rakiet balistycznych podczas ataków wymierzonych w bazę lotniczą i wschodnią część kraju.

Siły Obrony Izraela wydały oświadczenie w środę po północy o rozpoczęciu fali nalotów na infrastrukturę Hezbollahu, która ma znajdować się na południowych przedmieściach Bejrutu.

„Washington Post” napisał, że we wtorek dron zaatakował dużą amerykańską placówkę dyplomatyczną w Iraku. Gazeta podała tę informację powołując się na urzędnika służb bezpieczeństwa i wewnętrzny alert Departamentu Stanu USA.

Rosyjski konsulat w irańskim mieście Isfahan został uszkodzony w wyniku ostrzału – powiedziała we wtorek rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa, której wypowiedź przytoczyła agencja Reutera. Jak zaznaczyła, w wyniku tego ataku nikt nie zginął ani nie odniósł poważnych obrażeń.

Serwis Axios podał we wtorek, że administracja prezydenta Trumpa poprosiła dzień wcześniej Izrael, by nie prowadził dalszych ostrzałów obiektów energetycznych w Iranie, przede wszystkim infrastruktury naftowej. Jak zauważano, władze USA, kierując do Izraela taką prośbę, po raz pierwszy od początku wspólnej operacji przeciwko Iranowi podjęły działania ograniczające stronę izraelską.

Według źródła, na które powołuje się Axios, izraelskiego wiadomość od USA została przekazana na wysokim szczeblu politycznym. Otrzymał ją też szef sztabu izraelskiej armii gen. Ejal Zamir.

Dalsza część tekstu pod polecanym artykułem

Serwis IranWire, powołując się źródło rządowe, poinformował, że prezydent Iranu Masud Pezeszkian nie ma kontaktu z nowo wybranym najwyższym przywódcą Modżtabą Chameneim od czasu objęcia przez niego urzędu. Wysoki rangą urzędnik dodał, że administracja kraju jest całkowicie sparaliżowana, gdyż rząd nie jest w stanie wypłacić urzędnikom pensji w tym miesiącu.

Brytyjski dziennik „Financial Times” podał we wtorek (10 marca), że Izrael odrzucił dyplomatyczne zabiegi Libanu o wstrzymanie ofensywy przeciwko Hezbollahowi. Według trzech anonimowych źródeł, na które powołała się gazeta, rząd Izraela chce, by negocjacje odbywały się bez przerywania walk.

Przedstawiciel Iranu przy ONZ Amir Saeid oświadczył we wtorek, że w amerykańsko-izraelskich atakach na jego kraj zniszczonych zostało dotąd blisko 10 tys. obiektów cywilnych, w tym 65 szkół i placówek oświatowych, oraz prawie 8 tys. budynków mieszkalnych. Powtórzył, że w atakach zginęło ponad 1300 cywilów.

Dalsza część tekstu pod polecanym artykułem

Rząd w Bejrucie powiadomił, że blisko 760 tys. mieszkańców Libanu zarejestrowało się jako osoby przemieszczone od 2 marca, czyli początku starć między proirańską organizacją Hezbollah a Izraelem w Libanie. 122,6 tys. osób, które musiały opuścić swoje miejsca zamieszkania, zostało przyjętych w noclegowniach zorganizowanych przez państwo libańskie.

Pentagon przekazał we wtorek, że od 28 lutego, kiedy to rozpoczęła się operacji przeciwko Iranowi, rannych zostało ok. 140 żołnierzy USA. Większość z nich doznała lekkich obrażeń. 108 wojskowych wróciło już do służby. Ministerstwo obrony oficjalnie informowało wcześniej o ośmiu poważnie rannych wojskowych.

Rzecznik MSZ Maciej Wewiór przekazał PAP, że w środę planowane są dwa loty z Rijadu i Maskatu w ramach unijnego mechanizmu obrony ludności. Jak zaznaczył, na pokładach tych samolotów znajdować się będą obywatele Polski, ale część miejsc udostępniona została także obywatelom innych państw.