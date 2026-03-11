Andrzej Dela laureatem nowosolskiej „Odrzany”. To mieszkaniec Nowej Soli, który od lat pracuje społecznie na rzecz miasta.
Statuetkę wręczyła wyróżnionemu prezydent Beata Kulczycka. – Moja praca na Odrze, pływając galarem z mieszkańcami powiatu nowowolskiego, jest dla mnie satysfakcją – powiedział Andrzej Dela.
Uroczysta gala, z udziałem zespołu „Cztery Refy”, odbyła się w Nowosolskim Domu Kultury.
