Gościem Daniela Rutkowskiego jest Tomasz Rafalski, radny PiS
Międzynarodowa Agencja Energetyczna (MAE) zaproponowała największe w historii uwolnienie rezerw ropy naftowej, by obniżyć ceny surowca, które gwałtownie wzrosły w...
Rząd opowiedział się za zakazem sprzedaży jednorazowych e-papierosów zarówno zawierających nikotynę i beznikotynowych oraz za ograniczeniem dotyczącym woreczków nikotynowych. We wtorek (10...
W lutym 2026 roku zakupy produktów codziennego użytku w sklepach detalicznych zdrożały średnio o 3,8 proc. rok do roku -...
Magazyn zarządzania kryzysowego powiatu nowosolskiego przeszedł gruntowną modernizację. Do tego został dokupiony potrzebny sprzęt. Starostwo otrzymało na ten cel ponad...
Andrzej Dela laureatem nowosolskiej "Odrzany". To mieszkaniec Nowej Soli, który od lat pracuje społecznie na rzecz miasta. Statuetkę wręczyła wyróżnionemu ...
W Guben dziś kolejna edycja Polsko-Niemieckiego Dnia Informacyjnego. Wydarzenie jest skierowane zarówno do instytucji, jak i mieszkańców naszego regionu, dla...
