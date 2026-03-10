Powstanie serial dokumentalny o legendarnych zakładach Stilon. Dominika Muniak szuka byłych pracowników zakładu i ich najbliższych.

Przez lata Stilon był sercem Gorzowa i miejscem pracy tysięcy mieszkańców. Zakład przy ul. Walczaka dla wielu był czymś więcej niż tylko fabryką, był prawdziwym „miastem w mieście”. Teraz jego historia ma zostać opowiedziana w serialu dokumentalnym zatytułowanym właśnie „STILON. Miasto w mieście”. Mówi Dominika Muniak, pomysłodawczyni projektu:

Serial ma starszym gorzowianom przypomnieć potęgę Stilonu, młodszym dopiero ją pokazać:

Osoby zainteresowane podzieleniem się swoimi wspomnieniami mogą z autorką skontaktować się telefonicznie pod nr telefonu 669 707 997 lub przez jej profil na Facebooku.