10 tysięcy złotych dotacji z Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej w Poznaniu otrzymało nowosolskie starostwo. Środki zostały przeznaczone na działania Młodzieżowej Rady Powiatu Nowosolskiego.
Mówił Arkadiusz Sidor, członek Zarządu Powiatu Nowosolskiego.
