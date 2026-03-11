W Guben dziś kolejna edycja Polsko-Niemieckiego Dnia Informacyjnego. Wydarzenie jest skierowane zarówno do instytucji, jak i mieszkańców naszego regionu, dla których życie w obszarze przygranicznym wiąże się z pytaniami dotyczącymi pracy, miejsca zamieszkania, kwestii podatkowych, ubezpieczeń, nauki czy opieki zdrowotnej. Przedsięwzięcie przygotowały polskie i niemieckie bura Euroregionu Sprewa – Nysa – Bóbr oraz Graniczny Punkt Informacji.

– Zaprosiliśmy naszych partnerów, z którymi tworzyliśmy takie Punkty, ale będą także przedstawiciele nauki czy biznesu – informuje Anita Carewicz z polskiego biura euroregionu.

Polsko-Niemiecki Dzień Informacyjny w Guben trwać będzie od 14.00 do 17.00. Miejscem spotkania będzie Stara Farbiarnia w Guben.