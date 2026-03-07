Powstawanie kolejnych farm wiatrowych i słonecznych jest czymś, czego nie unikniemy – ocenił na naszej antenie marszałek województwa Sebastian Ciemnoczołowski.

W ten sposób marszałek odniósł się do protestów, jakie nierzadko wybuchają w lubuskich gminach, w których inwestorzy chcą stawiać wiatraki lub farmy paneli słonecznych. Jednym z ostatnich przykładów jest Lubięcin w pow. nowosolskim:

Marszałek dodał, że odnawialne źródła energii muszą być częścią stabilnego miksu energetycznego, zwłaszcza w kontekście odchodzenia od węgla:

Udział OZE w produkcji energii elektrycznej w Polsce przekroczył w zeszłym roku 31 proc.

Marszałek Sebastian Ciemnoczołowski był gościem Sławomira Kordyjalika w programie „Mija Tydzień” (posłuchaj całej rozmowy).