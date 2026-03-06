W zielonogórskim Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów wciąż przebywa 19 osób z DPS-u w Szczawnie. Podopieczni placówki trafili tu po pożarze 21 lutego 2026. Na razie nie wiadomo, jak długo będą w Zielonej Górze – mówiła dzisiaj na antenie Radia Zielona Góra Elżbieta Michałowska, dyrektor DPS dla Kombatantów:

Organizacja pomocy była szybka – podkreśla Elżbieta Michałowska. Podopieczni z DPS-u w Szczawnie przebywają w pawilonie, który był wcześniej nieużywany i służył m.in. w pandemii jako izolatorium. Władze DPS-u musiały wystąpić do wojewody o zgodę na użytkowanie:

Przypomnijmy, w pożarze DPS-u w Szczawnie, śmierć poniosła jedna osoba, a część pensjonariuszy trafiła do szpitala. Ewakuowano prawie sto osób, które tymczasowo trafiły do innych obiektów. Najwięcej, bo aż 21 – do Zielonej Góry. Elżbieta Michałowska była gościem Rozmowy o 9.00.

