Startuje Nocny Szlak Kulinarny, najpierw wybieramy co chcemy zjeść lub wypić latem.

Zaczynamy od wyboru bohatera smaku tegorocznej odsłony tej imprezy. Do wyboru mamy marchewkę lub jabłko.

Tradycyjnie to mieszkańcy w głosowaniu na Facebooku zdecydują, który składnik stanie się jednym z motywów przewodnich dań na tegorocznym szlaku.

Głosujemy do poniedziałku 16 marca, do godziny 12:00 pod postem na profilu Nocnego Szlaku Kulinarnego

Dania z wybranym składnikiem będziemy mogli próbować pod koniec sierpnia.