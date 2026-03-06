Mieszkańcy nie będą się już martwić dziurami. Jest dofinansowanie do remontu parkingu przy ul. Pankiewicza, Rejewskiego i Myśliborskiej.

Gorzów otrzymał prawie 39 milionów dofinansowania do remontu jednego z najbardziej dziurawych parkingów, czyli tego zlokalizowanego między Starostwem Powiatowym a Urzędem Miasta przy Myśliborskiej. Obecnie nawierzchnia parkingu wypełniona jest dziurami, a mieszkańcy obawiają się o uszkodzenie auta.

Remont ma ruszyć w ciągu kilku miesięcy, ale wszystko uzależnione jest m.in. od wyniku przetargu, który wkrótce ma zostać ogłoszony – mówi Ewa Iwańska ze spółki Gorzowskie Inwestycje Miejskie.

Docelowo znajdzie się tam miejsce na ok. 270 samochodów. Oprócz nowej nawierzchni będą też stacje ładowania pojazdów elektrycznych oraz wiata rowerowa. Przy tej okazji pojawiły się pytania, czy po remoncie wprowadzone zostaną opłaty za parkowanie. o sprawę zapytaliśmy rzecznika gorzowskiego magistratu Wiesława Ciepielę.

Inwestycja ma zostać wykonana do 2028 roku.