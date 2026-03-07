Żadnemu z ośmiu uczestników pierwszej marcowej eliminacji Sobotniego Konkursu Sportowego, nie udało się prawidłowo odpowiedzieć na trzy pytania. Będą jeszcze dwie szanse awansu do finału, który odbędzie się 28 marca. Fundatorem głównej nagrody jest Zielonogórski Klub Sportowy Drzonków.

A oto pytania na które prawidłowo odpowiedzieli uczestnicy SKS (7.03):

1. Klaudia Kazimierska podczas mityngu w Nowym Jorku pobiła halowy rekord Polski w biegu na milę, uzyskując czas 4:21,36. Polka nie tylko zajęła trzecie miejsce w silnie obsadzonym biegu, ale także wskoczyła na szczyt europejskich tabel. Ile lat miał poprzedni rekord Polski należący do Lidii Chojeckiej?

A. 24, B. 25, C. 26

Odp. C – szybki bieg Kazimierskiej pozwolił wymazać z tabel 26-letni wynik Lidii Chojeckiej (4:24,44 z 2000 roku).

2. Hiszpan Carlos Alcaraz po raz pierwszy w karierze wygrał tenisowy turniej wielkoszlemowy Australian Open. W finale w Melbourne lider światowego rankingu pokonał 10-krotnego triumfatora tej imprezy Serba Novaka Djokovicia 2:6, 6:2, 6:3, 7:5. A ile razy wygrał w US Open?

A. 1, B. 2, C. 3

Odp. B – 2 razy wygrał US Open (2022, 2025).

3. Emil Mikuła to szkoleniowiec jednego z zielonogórskich klubów. Którego?

A. futbolu amerykańskiego, B. akrobatyki, C. boksu

Odp. A – został nowym trenerem Klubu Futbolu Amerykańskiego Wataha Zielona Góra.

4. W którym roku Thomas Kelati – były reprezentant Polski w koszykówce podpisał umowę ze Stelmetem BC Zielona Góra?

A. 2015, B. 2016, C. 2017

Odp. B – 2016. W sierpniu 2016 roku powrócił do Polski, po ośmiu latach przerwy, podpisując umowę z zespołem Stelmetu BC Zielona Góra. 22 marca 2019 po raz kolejny w karierze zawarł umowę ze Stelmetem.

5. W którym klubie sportową karierę rozpoczęła Klaudia Gertchen – kapitan koszykarek AZS AJP Gorzów?

A. MUKS Poznań, B. Olimp Rawicz, C. Grot Pabianice

Odp. B – Olimp Rawicz w sezonach 2011-2012.

6. Brytyjczyk Peter Collins – żużlowy indywidualny mistrz świata 1976 ma jeszcze czterech braci, którzy także ścigali się na żużlu. A który z nich był najmłodszy?

A. Les, B. Neil, C. Steve

Odp. C – Steve