Niebezpieczna sytuacja w centrum Zielonej Góry. Auto potrąciło kobietę na wózku inwalidzkim. Jak podała policja, wczoraj (5 marca 2026 ), na chodniku przy ul. Bohaterów Westerplatte kierująca samochodem osobowym wjechała w 74-letnią osobę z niepełnosprawnością, która poruszała się z opiekunem.

Poszkodowana została przewieziona do szpitala, na szczęście nie odniosła poważnych obrażeń. Przebieg zdarzenia zarejestrowała kamera miejskiego monitoringu. 77-letniej kierującej samochodem policjanci zatrzymali prawo jazdy i skierowali wobec niej wniosek o ukaranie do sądu. Kobieta była trzeźwa.