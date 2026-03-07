Lubuscy winiarze mają już gotową strategię rozwoju i promocji marki regionalnego wina. Dokument przygotowała Izba Gospodarcza Lubuskich Winnic, która chce wzmocnić rozpoznawalność regionu w Polsce i rozwijać enoturystykę.

Jednym z elementów strategii jest stworzenie nowoczesnego portalu internetowego dla producentów i turystów. – Platforma ma wykorzystywać m.in. narzędzia sztucznej inteligencji – mówi Katarzyna Żelazna, prezeska zarządu Izby Gospodarczej Lubuskich Winnic:

Portal ma również pełnić funkcję promocyjną dla regionu i ułatwiać turystom planowanie wizyt w winnicach:

– Działania promocyjne mają obejmować całe województwo, a nie tylko Zieloną Górę – dodaje Marta Gołoda-Suchodolska, wiceprezeska Izby Gospodarczej Lubuskich Winnic:

Tytus Fokszan, przewodniczący rady Izby Gospodarczej Lubuskich Winnic, przypomina, że organizacja działa oficjalnie od lipca 2025 roku. Jej zadaniem jest reprezentowanie środowiska winiarskiego, dbanie o wspólne interesy branży, współpraca z samorządami oraz organizacja szkoleń:

Nasi goście rozmawiali w audycji „Sobota po 9.00”. Jej zapis dostępny jest na naszej stronie internetowej: www.rzg.pl.