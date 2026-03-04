Spółka Inneko nadal bez odpowiedzi w sprawie dofinansowania do budowy ekociepłowni. Pod koniec roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kazał władzom spółki uzupełnić dokumentację. Mijają kolejne tygodnie, decyzji brak.

Problem w tym, że Inneko goni czas. Plany zakładają bowiem budowę instalacji do 2030 roku. Wydłużające się decyzje o dofinansowaniu, skracają czas na wykonanie inwestycji. Mówi prezes Inneko Łukasz Marcinkiewicz:

Ekociepłownia planowana w Gorzowie może zmniejszyć cenę, jaką mieszkańcy płacą za odbiór śmieci.

Jej budowę spalarni zapisano w Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego do 2030 roku. W planach jest instalacja zdolna do przetworzenia 30 – 40 tys. ton śmieci. Jej koszt to około 350 mln zł.