???? Książki, Ludzie, Historie na 103 i 106 FM!

W najnowszej audycji zabierzemy Was w podróż do świata książek, bibliotek i ludzi, którzy tworzą kulturę w naszym regionie.

W programie:

?? relacja z Wawrzynów – sprawdzimy, jak wyglądało to wyjątkowe wydarzenie i kto w tym roku został nagrodzony,

?? zajrzymy do bibliotek, aby zobaczyć co ciekawego przygotowały dla mieszkańców,

?? usłyszycie polecenia książkowe od bibliotekarek, które podpowiedzą, po jakie tytuły warto sięgnąć,

?? odwiedzimy także dwa oddziały WiMBP w Gorzowie – Oddział zbiorów Audiowizualnych oraz Ośrodek Integracji i Aktywności.

?? Czekamy też na Wasze polecenia książkowe! Napiszcie w komentarzu, jakie książki ostatnio Was zachwyciły i co warto przeczytać.

Bądźcie z nami na 103 i 106 FM! ??

Od godz. 12:10 czekamy na Wasze telefony: 68 324 22 55 i 801 327 462 oraz na komentarze.