Biały Dom nie uzyskał zgody Sądu Federalnego na spowolnienie procesu zwrotu miliardów dolarów ceł, które Sąd Najwyższy uznał w zeszłym miesiącu za nielegalne. Stacja NBC News informuje, że amerykański rząd może być zobowiązany do wypłacenia importerom nawet 175 miliardów dolarów.

Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych orzekł 20 lutego, że szeroko zakrojone cła Donalda Trumpa nałożone na większość krajów świata są nielegalne, otwierając drogę importerom, którzy je zapłacili, do ubiegania się o zwrot. W tym przypadku wymiar sprawiedliwości nie podał jednak żadnych wytycznych dotyczących zwrotu poniesionych kosztów. Ostateczne decyzje w tej sprawie podejmie Sąd Handlu Zagranicznego Stanów Zjednoczonych.

„To będzie dość skomplikowany proces” – pisze NBC News. Stacja dodaje, że amerykański rząd znajduje się w tej chwili na nieznanym terytorium. Nie wiadomo, w jaki sposób zostaną sfinansowane te zwroty przez Ministerstwo Skarbu.

Administracja Donalda Trumpa dąży do wprowadzenia nowych ceł, aby zastąpić te, które zostały unieważnione przez Sąd Najwyższy. W tym przypadku analizowane są szczegółowe ramy prawne, które mógłby na to pozwolić.