W ubiegłym tygodniu na przystanku Pietrzykowice Żywieckie z pociągu Kolei Śląskich wysiadała pasażerka z czworgiem małych dzieci. Kobieta i troje dzieci opuścili skład, po czym drzwi zaczęły się zamykać; wózek z około dwumiesięcznym niemowlęciem pozostał w pociągu.

To sytuacja niedopuszczalna, godząca w fundamentalne wartości transportu publicznego, takie jak ochrona życia i zdrowia podróżnych, bezpieczeństwo prowadzenia ruchu kolejowego oraz zaufanie społeczne do kolei

– ocenił prezes UTK dr inż. Ignacy Góra, wskazując na bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa dziecka.

Urząd przypomniał także inne tragiczne zdarzenia. Na stacji Pabianice 69-letnia kobieta wpadła najprawdopodobniej między peron a wagon. Ciało kobiety zostało odnalezione dopiero po kilku godzinach, po przejeździe kolejnych pociągów. Ponadto, ciężki wypadek miał miejsce na przystanku Wola Bierwiecka. Podróżny został ciężko ranny po tym, jak pomagał wysiąść kobiecie z wózkiem dziecięcym, a następnie próbował ponownie wsiąść do pociągu. Natomiast na stacji w Dęblinie dwoje dzieci pozostało na peronie bez rodziców, ponieważ nie zdążyli oni wysiąść z pociągu PKP Intercity.

Prezes UTK oczekuje, że działania szkoleniowe będą rzeczywiste, a nie wyłącznie formalne. Mają one obejmować m.in. bezwzględny nadzór nad procesem wsiadania i wysiadania, jednoznaczne potwierdzanie zakończenia wymiany pasażerów przed odjazdem, procedury reagowania w sytuacjach utrudnionego wysiadania oraz zasady komunikacji między kierownikiem pociągu a maszynistą. Urząd podkreślił, że realizacja rozkładu jazdy nie może mieć pierwszeństwa przed bezpieczeństwem podróżnych.

Przewoźnicy mają przekazać informacje o podjętych działaniach w ciągu 14 dni od otrzymania pisma.

Jak przekazał UTK, na 3 marca zwołano pilne posiedzenie Zespołu zadaniowego ds. monitorowania poziomu bezpieczeństwa sektora kolejowego w Polsce. W spotkaniu mają uczestniczyć przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury, zarządcy infrastruktury PKP Polskich Linii Kolejowych oraz 12 największych przewoźników pasażerskich. Obrady będą poświęcone ograniczeniu liczby zdarzeń z osobami związanych z ruchem pojazdów kolejowych.