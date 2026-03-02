W dzisiejszym odcinku audycji Plan B powiemy czym naprawdę jest dark web i czy to wyłącznie przestrzeń dla przestępców? Jak rozwój sztucznej inteligencji zmienia pracę służb oraz skalę zagrożeń w sieci? O tych sprawach porozmawiamy z ekspertem, wykładowcą Wydziału Prawa i Bezpieczeństwa Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.

W programie sprawdzimy również, jak w praktyce wyglądają ćwiczenia żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej oraz zajrzymy na kwalifikację wojskową, by zobaczyć, jak przebiega proces i jakie są nastroje młodych mieszkańców regionu.

Opowiemy także o działaniach realizowanych w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Tym razem sprawdzimy, ile darmowych czujek dymu trafiło do najbardziej potrzebujących mieszkańców województwa lubuskiego oraz jak takie inicjatywy realnie wpływają na poprawę bezpieczeństwa.

To będzie program o zagrożeniach cyfrowych, gotowości obronnej i codziennej pracy służb dla dobra mieszkańców.