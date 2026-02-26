Rząd szykuje plan B w razie prezydenckiego weta do ustawy o programie SAFE. W piątek Sejm będzie głosował nad senackimi poprawkami, a prezydent ma zastrzeżenia do zapisów ustawy.

Rzecznik rządu Adam Szłapka zapewnił w TVP, że gabinet Donalda Tuska postara się, aby pieniądze mimo wszystko dotarły do odbiorców niezależnie od decyzji Karola Nawrockiego:

Wiceszef MSZ Ignacy Niemczycki tłumaczył w Polskim Radiu 24, że program SAFE podlega dwóm ogólnym zasadom budżetu unijnego, które można porównać do mechanizmów zawartych w polskich przepisach:

Niemczycki dodał, że program pomimo weta najpewniej da się wdrożyć bez zmieniania ustaw:

Polska ma być największym beneficjentem programu SAFE. Ze 150 miliardów euro ma dostać niemal jedną trzecią – prawie 44 miliardy euro niskooprocentowanych pożyczek na preferencyjnych warunkach.