Polska wykorzysta wszystkie przyznane jej granty z Krajowego Planu Odbudowy. Takie zapewnienie złożył w Brukseli wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jan Szyszko.

Termin na wykorzystanie pieniędzy z KPO upływa w sierpniu. Szyszko zadeklarował:

Mamy w tym momencie myślę, że ponad 90 proc. inwestycji z KPO, które nie świecą nam się ani na żółto, ani na czerwono, czyli które idą zgodnie z planem. Dzięki super współpracy ze wszystkimi ministerstwami, które za nie odpowiadają

– stwierdził wiceminister.

Są pewne inwestycje, które właśnie teraz negocjujemy. Dwa dni temu mieliśmy kolejną rundę negocjacji z Komisją Europejską. Dalej celem jest maksymalizacja i wykorzystanie całej części grantowej

– powiedział Szyszko.

Bezzwrotne dotacje z unijnego funduszu odbudowy dla Polski to ponad 25 mld euro. Jest też część pożyczkowa, ale te pieniądze można wydać później. W ubiegłym roku Polska zrezygnowała z 5 mld euro. Teraz dostępna pula nisko oprocentowanych pożyczek z KPO to niecałe 30 mld euro.