W Torzymiu, przy szkole podstawowej, powstanie nowoczesna hala sportowa. Plany jej budowy pojawiły się już w 2023 roku. W założeniach obiekt ma być sportową wizytówką gminy, a jednocześnie miejscem bezpiecznej aktywności fizycznej uczniów.

– Choć wszyscy się zgadzamy, że szkole i miastu potrzebna jest nowa hala sportowa, to marzenia rozbijały się o brak pieniędzy – tłumaczy Ewelina Niwald-Brzuśnian, burmistrzyni Torzymia.

Koszt budowy hali sportowej w Torzymiu został zmniejszony z planowanych 23 milionów złotych do niespełna 11 milionów złotych.