Pałac książąt von Reuss w Trzebiechowie nabrał nowego blasku. Remont dachu, elewacji i wielu pomieszczeń sprawił, że z przyjemnością patrzy się na ten obiekt. Jego dopełnieniem jest liczący 14 hektarów park. Ten jednak od dawna nie był pielęgnowany i utracił swe walory widokowe.

– Dla nas to duże wyzwanie. Łatwiej jest zdobyć pieniądze na remont drogi czy budowę kanalizacji niż na przywrócenie świetności parkowi – mówi Izabella Staszak, wójt gminy Trzebiechów.

Izabella Staszak ocenia, że doprowadzenie parku przy pałacu do stanu poprawnego wymaga inwestycji rzędu kilku milionów złotych.