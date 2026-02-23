Gościem Daniela Rutkowskiego jest Władysław Dajczak, poseł PiS
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że Zachód powinien skupić się na powstrzymywaniu Rosji, a nie na próbach przypodobania się jej...
Prezydent USA Donald Trump rozważa przeprowadzenie za kilka miesięcy dużego ataku na Iran, by odsunąć od władzy tamtejszych liderów, jeśli...
Ambasada RP w Meksyku ostrzegła w niedzielę polskich turystów przed zamieszkami po zabiciu przez siły bezpieczeństwa barona narkotykowego El Mencho....
Niebawem rozpoczną się prace dotyczące adaptacji budynku przy ulicy Muzealnej w Nowej Soli na nową siedzibę miejscowej szkoły muzycznej. Wcześniej...
Żagańska policja zachęca mieszkańców do ocenienia pracy funkcjonariuszy z terenu miasta i powiatu. Trwa plebiscyt pod nazwą „Super dzielnicowy 2026”....
Władze Siedliska planują inwestycje, które przyniosą wpływy do budżetu gminy. Jedną z nich są dwie biogazownie, które zwiększa dochody o...
