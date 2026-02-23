Spotkania z mieszkańcami on-line proponuje wójt gminy Zabór. Jak mówi, mieszkańcy nie zawsze mogą przyjść na spotkanie do świetlicy wiejskiej, czasami są poza domem, albo chorzy lub po prostu zmęczeni. Łatwiej im wtedy usiąść przed monitorem komputera i zadać wójtowi pytanie, czy omówić istotny dla nich problem.

– Jeden z moich znajomych podpowiedział mi, że kiedyś w ten sposób z mieszkańcami kontaktował się prezydent Wrocławia. Uznałem, że to dobra idea – opisuje genezę pomysłu Robert Sidoruk, wójt Zaboru.

W podobny sposób, choć z mniejszą częstotliwością z mieszkańcami rozmawia burmistrz Zbąszynka.