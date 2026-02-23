Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Porozumienia G-7 to dokument określający kierunki rozwoju siedmiu samorządów. Chodzi o gminy Słubice, Kostrzyn nad Odrą, Rzepin, Ośno Lubuskie, Cybinka, Górzyca i Słońsk. Porozumienie G7 podpisało w ubiegłym roku umowę z marszałkiem województwa na dofinansowanie działań zawartych w strategii. Teraz przyszedł czas na doprecyzowanie zadań i jej uzupełnienie o nowe zadania.

– Dlatego gmina Ośno Lubuskie uaktualnia strategię w części dotyczącej tego samorządu – informuje Ewa Urbaniak, sekretarz gminy.

Podobne aktualizacje wprowadzają pozostałe gminy Porozumienia G7. Uaktualniona strategia powinna być uchwalona w marcu. Gminy mają do wykorzystania 12,7 mln euro.