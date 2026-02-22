Piłkarze ręczni Zewu Świebodzin wygrali przed własną publicznością z ŚKPR-em Świdnica 31:27 w meczu 17. kolejki grupy B I ligi.
Do przerwy zespół trenera Kamila Hanuszczaka prowadził skromniej, bo 16:14.
Agenci Secret Service zastrzelili uzbrojonego mężczyznę, który wkroczył na objęty ochroną teren rezydencji prezydenta USA Donalda Trumpa Mar-a-Lago na Florydzie...
Koszykarze Orlen Zastalu Zielona Góra przegrali w Sosnowcu z Treflem Sopot 67:91 w finale Pucharu Polski. Zielonogórzanie znów musieli sobie...
W poniedziałek siatkarzy Cuprum Stilonu Gorzów czeka wyjazdowe spotkanie z wiceliderem PlusLigi, PGE Projektem Warszawa. Do końca sezonu zostało sześc...
Futsalistki AZS UZ przegrały zaległe spotkanie I ligi z UKKS-em Katowice 2:3. W pierwszej połowie katowiczanki prowadziły 2:0. Już w...
Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak rozmawiał w Kijowie m.in. o współpracy z Ukrainą w dziedzinie bezpieczeństwa i stanie rozmów...
Niemcy nie chcą korzystać z pożyczki SAFE, bo jest ona po to żeby podporządkować sobie inne kraje. Tego typu stwierdzenia...
