Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że Zachód powinien skupić się na powstrzymywaniu Rosji, a nie na próbach przypodobania się jej przywódcy Władimirowi Putinowi, ponieważ ten nie zamierza dobrowolnie zakończyć wojny. On już rozpoczął III wojnę światową – powiedział Zełenski w wywiadzie dla BBC.
Moim zdaniem oni (Zachód) powinni powstrzymywać Rosjan, a nie próbować im dogodzić. Bo oni (Rosjanie) i tak będą kłamać. Dbają wyłącznie o siebie i o własne interesy
– stwierdził w rozmowie ukraiński prezydent.
Zełenski uważa, że Putin faktycznie rozpoczął już III wojnę światową.
Uważałem i nadal uważam, że Putin już rozpoczął tę wojnę. I my powstrzymujemy go przed szerszą, pełnowymiarową III wojną światową. Dziś jesteśmy forpocztą i powstrzymujemy Putina
– oświadczył.
Prezydent Ukrainy odrzucił propozycje ustępstw terytorialnych na rzecz Rosji w zamian za tymczasowe zawieszenie broni. Wyjaśnił, że wycofanie się z pozostałych terytoriów obwodu donieckiego doprowadzi do rozłamu w ukraińskim społeczeństwie i pozostawi setki tysięcy ludzi bez pomocy.
Zełenski podkreślił, że Ukraina liczy na długoterminowe gwarancje bezpieczeństwa ze strony USA, które powinny zostać zatwierdzone na poziomie Kongresu, a nie zależeć wyłącznie od osobistego stanowiska konkretnego prezydenta.
Polecamy
Tomasz Siemoniak w Kijowie. Rozmowy m.in. o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa i stanie rozmów pokojowych
Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak rozmawiał w Kijowie m.in. o współpracy z Ukrainą w dziedzinie bezpieczeństwa i stanie rozmów...Czytaj więcejDetails