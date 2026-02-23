Żagańska policja zachęca mieszkańców do ocenienia pracy funkcjonariuszy z terenu miasta i powiatu. Trwa plebiscyt pod nazwą „Super dzielnicowy 2026”. To już 4 edycja ogólnokrajowego projektu.

Kampania ma między innym na celu skrócenie dystansu między funkcjonariuszami a lokalnymi społecznościami. – Dobry dzielnicowy to policjant, który potrafi rozmawiać i dotrzeć do mieszkańców dzięki zaufaniu. Te relacje budowane są miesiącami, a nawet latami. Dziś zachęcamy, aby docenić swoich osiedlowych stróży prawa – mówi podkomisarz Arkadiusz Szlachetko z Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu:

Dodajmy, że w samym Żaganiu jest 8 dzielnicowych, w Szprotawie 6 i Iłowej 4.