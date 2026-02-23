Zakład Gospodarki Komunalnej w Iłowej otrzymał blisko 500 tysięcy złotych w ramach konkursu Cyberbezpieczne Wodociągi. Spółka przeznacza pieniądze na zabezpieczenie systemów IT sterujących pracą wodociągów.

Celem planowanej w Iłowej inwestycji jest zabezpieczenie infrastruktury krytycznej. – Chcemy minimalizować możliwość występowania awarii i zakłóceń w dostawach wody. Tutaj bardzo ważne są systemy informatyczne zarządzające urządzeniami. Poza tym dmuchamy na zimne i dzięki tej kwocie zwiększymy ochronę przed ewentualnymi cyberatakami. Oczywiście dokładamy też część z własnej kasy. Z początkiem marca planujemy ogłoszenie przetargu – mówi prezes spółki Rafał Fularski:

Inwestycja na potrwać do czerwca.