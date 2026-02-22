Koszykarze Orlen Zastalu Zielona Góra przegrali w Sosnowcu z Treflem Sopot 67:91 w finale Pucharu Polski.

Zielonogórzanie znów musieli sobie radzić bez kontuzjowanych Konate, Matczaka i Szumerta. Pierwsze dwie kwarty dla Trefla. Pierwszą sopocianie wygrali 21:16, drugą 25:21 i po pierwszej połowie ekipa znad morza prowadziła 46:37.

Po zmianie stron Trefl nadal miał przewagę. Sopocianie wygrali trzecią kwartę 16:12 i po 30 minutach rywalizacji prowadzili 62:49. W czwartej partii przewaga rywali jeszcze bardziej rosła. W 33 min zielonogórzanie przegrywali już różnicą 23 punktów – 51:74. Zastal nie był w stanie odmienić już losów tego meczu i puchar pojechał do Sopotu. W czwartej kwarcie rywale byli lepsi 29:18.

Najwięcej punktów dla Zastalu zdobył w niedzielnym meczu Jayvon Maughmer – 16.