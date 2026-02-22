Koszykarze ORLEN Zastalu Zielona Góra przegrali z Energą Treflem Sopot 67:91 w finale rozegranego w Sosnowcu turnieju o Puchar Polski.

W spotkanie lepiej wszedł zespół z Sopotu, który po pierwszych 10 minutach prowadził 21:16. Zastal miał wówczas problemy m.in. w postaci strat czy nietrafionych rzutów osobistych.

Świetny początek drugiej kwarty w wykonaniu zielonogórzan sprawił, że przystanie 22:21 po raz pierwszy objęli oni prowadzenie. Jak się jednak później okazało – również po raz ostatni. Trefl dość szybko wrócił do gry i na przerwę schodził z dziewięciopunktowym prowadzeniem.

Druga połowa to systematyczne odjeżdżanie sopocian, choć w trzeciej kwarcie Zastal nie wypuścił ich na więcej niż 13 punktów. W ostatniej odsłonie, gdy różnica sięgnęła ponad 20 „oczek” wszystko było już jasne. Po końcowej syrenie to Tref wzniósł w górę Puchar Polski.

Tak spotkanie ocenił trener Arkadiusz Miłoszewski:

Rozżalenie, smutek i zdenerwowanie – takie emocje towarzyszyły z kolei Marcinowi Woronieckiemu:

