1 marca w gminie Lubrza rozpocznie działalność Centrum Usług Socjalnych. Powstanie na bazie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ale znacząco poszerzy swoje kompetencje i ofertę dla mieszkańców. W kilkunastu lubuskich gminach Centra zastąpiły OPS-y już od 1 stycznia.

– Oczywiście monitorujemy to z jakimi problemami stykają się ośrodki, które działają już dwa miesiące i to dla nas ważne informacje – opowiada Kamila Ognista, kierowniczka Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubrzy.

Co ciekawe w strukturach Centrum Usług Socjalnych w Lubrzy znajdzie się także żłobek. A gmina na stworzenie nowych ram pomocy społecznej wyłoży tylko 100 tysięcy, bo 1,9 miliona stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego.