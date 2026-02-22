Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak rozmawiał w Kijowie m.in. o współpracy z Ukrainą w dziedzinie bezpieczeństwa i stanie rozmów pokojowych – poinformował minister w niedzielę (22 lutego) we wpisie na platformie X.
W Kijowie rozmawialiśmy z Kyryło Budanowem, szefem Biura Prezydenta Ukrainy i I zastępcą szefa biura Serhijem Kislicą. Tematem rozmowy była dwustronna współpraca w dziedzinie bezpieczeństwa i stan rozmów pokojowych
– napisał minister.
— Tomasz Siemoniak (@TomaszSiemoniak) February 22, 2026
Dodał też w kolejnej relacji, że w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Ukrainy w Kijowie spotkał z jego szefem – ministrem Ihorem Klymenko.
„Omówiliśmy sytuację bezpieczeństwa Ukrainy i skutki rosyjskich ataków na infrastrukturę energetyczną”
– podał.
Siemoniak uczcił też pamięć spoczywających w Bykowni polskich ofiar NKWD i ofiar terroru stalinowskiego.
W Bykowni pod Kijowem w zbiorowych mogiłach spoczywają szczątki 3 435 polskich obywateli z Ukraińskiej Listy Katyńskiej, zamordowanych w 1940 przez funkcjonariuszy NKWD. Na tym terenie znajdują się też szczątki ponad 100 tysięcy ofiar terroru stalinowskiego z drugiej połowy lat 30. ubiegłego wieku. Oddaliśmy Im hołd. Cześć Ich Pamięci!
– napisał na X.
Do wpisów dołączył zdjęcia ze spotkań ze stroną ukraińską oraz wizyty w Bykowni.
