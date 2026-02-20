Głosami 7 do 5, przy jednym głosie wstrzymującym się, radni z Siedliska odrzucili projekt uchwały dotyczącej anulowania uchwały intencyjnej w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Bielawach. W ubiegłym roku radni podjęli taką uchwałę, bo funkcjonowanie placówki jest ekonomicznie nieuzasadnione. Do szkoły i zerówki uczęszcza prawie sześćdziesięcioro dzieci, których uczy dwudziestu nauczycieli. Daniel Kołtun, wójt Siedliska, zadowolony jest z głosowania, bo do subwencji oświatowej na utrzymanie placówki w Bielawach gmina dokłada co roku prawie 2 miliony złotych.

Gmina Siedlisko czeka teraz na opinię Lubuskiego Kuratora Oświaty.