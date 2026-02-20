Ferie zimowe w Lubuskiem na półmetku. Wiele instytucji kultury i sportu organizuje dla dzieci zajęcia tematyczne czy warsztaty. Miłośnicy gier terenowych polecają także zabawę w questy. W województwie jest 37 bezpłatnych tras z zagadkami.

Do zabawy wystarczy tradycyjna ulotka lub darmowa aplikacja. – To świetny sposób na aktywne spędzenie czasu. Przy okazji rozwiązywania zadań można poznać ciekawe zakątki i poznać ich historię. Wystarczy uważnie czytać instrukcje i kierować się za wskazówkami. Zwieńczeniem przejścia takiej trasy i odgadnięcia hasła jest nagroda. To okazjonalna pieczęć, którą można odbić na karcie questowej – mówi Joanna Skrętkowska wolontariuszka fundacji Mapa Pasji:

Dodajmy, że papierowe instrukcje gier można odebrać w centrach informacji turystycznych czy instytucjach kultury.