Gmina Lipinki Łużyckie wybudowała kolejną nitkę sieci kanalizacyjnej w miejscowości. Koszt zadania to ponad 2,5 miliona złotych. Samorząd otrzymał dofinansowanie na realizację prac. Wykonawcą robót było konsorcjum firm z Zielonej Góry i Żagania.

Inwestycja była priorytetem dla gminy. – Wykonaliśmy oczyszczalnię ścieków za trzynaście milionów złotych, więc teraz najważniejsze jest, aby te ścieki tam dopływały. W tej chwili mamy więcej ścieków dowożonych, niż dopływających, a powinno być na odwrót. Stąd powstały kolejne nitki sieci – mówi wójt Małgorzata Brzyśkiewicz:

Dodajmy, że gmina przygotowuje już kolejne dokumentacje na rozbudowę infrastruktury wodno-ściekowej.