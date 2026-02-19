Zaledwie 20 wniosków złożyli dotychczas mieszkańcy do przyszłorocznego Budżetu Obywatelskiego Gorzowa. To niewiele. Sytuacja może nieco dziwić tym bardziej, że do wydania jest rekordowa kwota blisko 10 milionów złotych.

Na zgłaszanie swoich pomysłów mieszkańcy mają czas do 26 lutego, do czego urzędnicy gorąco zachęcają. – Jest jeszcze czas, służymy pomocą – zapewnia dyrektor Wydziału Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji Anna Bonus Mackiewicz:

Być może na mniejsze zainteresowanie budżetem obywatelskim wpływ ma część informacji medialnych, które okazują się jednak nieprawdziwe:

Urzędnicy spodziewają się, że najwięcej wniosków tradycyjnie już wpłynie w ostatnich dniach naboru. Te które złożone zostały dotychczas dotyczą głównie dróg.