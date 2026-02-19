Od jutra do niedzieli w hali Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu w Gorzowie Wlkp. rozgrywany będzie turniej ćwierćfinałowy mistrzostw Polski w siatkówce juniorek młodszych.
W gronie czterech walczących o awans zespołów jest także PGE Akademia Siatkówki Stilon. Trener Radosław Zadka mówi, że jego podopieczne stać jest na wszystko, choć do faworytek nie należą.
Terminarz turnieju:
Piątek:
15:00 PGE Akademia Siatkówki Stilon – MKS Polonia Świdnica
45 minut po zakończeniu poprzedniego meczu lub ok. 17:00 AS Dembończyk-Wójtowicz ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – SMS Ostrów Łaskovia Łask
Sobota:
11:00 MKS Polonia Świdnica – SMS Ostrów Łaskovia Łask
45 minut po zakończeniu poprzedniego meczu lubok. 13:00 PGE Akademia Siatkówki Stilon – AS Dembończyk-Wójtowicz ZAKSA Kędzierzyn-Koźle
Niedziela:
10:00 AS Dembończyk-Wójtowicz ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – MKS Polonia Świdnica
45 minut po zakończeniu poprzedniego meczu lub ok. 17:00 PGE Akademia Siatkówki Stilon – SMS Ostrów Łaskovia Łask