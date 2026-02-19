Koszykarze ORLEN Zastalu Zielona Góra rozpoczną w piątek udział w turnieju finałowym Pucharu Polski, który odbędzie się w Sosnowcu. Rywalem zielonogórzan w ćwierćfinale będzie King Szczecin.

„Wilki Morskie” to aktualny lider Orlen Basket Ligi z 14 zwycięstwami i sześcioma porażkami. Szczecinianie wygrali również z Zastalem w lidze – w listopadzie zwyciężyli u siebie 80:66.

O Kingu mówi trener zielonogórzan, Arkadiusz Miłoszewski, który miał ostatnio okazję na żywo podejrzeć rywala:

Dla trenera Miłoszewskiego to starcie z drużyną, którą prowadził jeszcze w ubiegłym sezonie. Wobec tego – czy to będzie dla niego emocjonalny mecz czy jednak podchodzi do niego na chłodno?

Jak mówi szkoleniowiec zielonogórzan, lider jest w zasięgu Zastalu:

Arkadiusz Miłoszewski był również pytany o sytuację zdrowotną w zespole. Ostatnio w Dąbrowie Górniczej nie grali Andy Mazurczak i Filip Matczak. Teraz okazuje się, że też inni gracze mają drobne problemy zdrowotne:

Przy okazji Pucharu Polski jak zwykle organizowane są też: konkurs wsadów i konkurs trójek. W tym pierwszym Zastal reprezentować będzie Phil Fayne, a w drugim do boju stanie Marcin Woroniecki. Posłuchajmy, jak trener zapatruje się na występy swoich podopiecznych:

Oddajmy jeszcze głos Andy’emu Mazurczakowi – m.in. o jego stanie zdrowia i podejściu do Pucharu Polski:

Mecz Zastalu z Kingiem w piątek (20.02) o godzinie 20:30. Transmisja w Radiu Zielona Góra.