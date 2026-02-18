Zielonogórscy Sztangiści zajęli czwarte miejsce w pierwszej rundzie rozgrywek II ligi.

Rywalizację wygrały rezerwy Polwicy Wierzbno, przed Talentem Wrocław i Akademią Dwuboju Legnica. Za Sztangistami uplasował się KS Raszyn oraz rezerwy legnickiej akademii.

Trener zielonogórzan Michał Strykowski nie ukrywa zadowolenia z występu swoich podopiecznych w Nowym Tomyślu:

W dwuboju zielonogórzanie mogą pochwalić się następującymi zdobyczami: Jakub Orłowski – 248 kg, Leon Frąckowiak – 256 kg, Mateusz Bania – 168 kg, Olga Kokocińska – 48 kg, Bartosz Paczkowski – 160 kg, Antoni Kreczmer – 76 kg. Łącznie zdobyli oni 1328,23 pkt. Sinclaira.