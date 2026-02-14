Od poniedziałku w Lubuskiem rozpoczynają się zimowe ferie. Część dzieci i młodzieży wyjedzie na zorganizowany wypoczynek. Policja przypomina rodzicom i organizatorom o możliwości kontroli autobusu przed wyjazdem.

Kontrole prowadzone będą we wskazanych miejscach na terenie całego województwa.

– Funkcjonariusze sprawdzą stan techniczny pojazdów, czy ważność badań technicznych. Aby takie sprawdzenie przebiegło sprawnie przed wyruszeniem dzieci w drogę warto zgłosić przeprowadzenie czynności kontrolnych kilka dni wcześniej – mówi aspirant Żaneta Kumoś z Komendy Powiatowej Policji w Żarach:

Policja przypomina także, że każdy może także samodzielnie sprawdzić podstawowe informacje o autobusie korzystając z serwisu internetowego bezpiecznyautobus.gov.pl.